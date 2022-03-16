Президент Украины Владимир Зеленский моментально отреагировал на фэйковое сообщение в эфире телеканала "Украина 24" с призывом, якобы сложить оружие.

"Мы дома и защищаем свою страну. Я могу предложить сложить оружие только военным российской федерации", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня в эфире телеканала "Украина 24" пустили фейковое обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы призывает Вооруженные силы Украины сложить оружие.

"Дорогие украинцы, уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пора взглянуть в глаза. Не получилось. Стало хуже, гораздо хуже. Больше нет никакого завтра, по крайней мере, для меня. И теперь я принимаю решение проститься с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться в семьи. На этой войне не следует умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое", - говорится в "обращении" Зеленского.