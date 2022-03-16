Зеленский рассказал о преступлениях россии в Украине [ Редактировать ]
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С начала войны россии против Украины оккупанты разрушили 400 учебных заведений, а в Мариуполе захватили областную больницу.
Об этом 16 марта в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"В целом в Украине разрушены 400 учебных заведений. Больше всего в Донецкой области - 119. В Мариуполе оккупанты захватили областную больницу интенсивного лечения и без того уже поврежденную российскими бомбами. Пациенты и врачи в плену. Внутрь нагнали еще жильцов - более 400 человек в заложниках. Оккупанты используют эту больницу как огневую позицию, чтобы обстреливать город. Это очередное преступление российских военных против Мариуполя ничем не отличается от захвата Басаевым больницы Будённовской (ред. – российский город). Хотя отличается – сейчас еще подлее", – заявил президент Украины.
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