Украина на этой неделе получит 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов - Байден [ Редактировать ]
США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Военная помощь от США включает 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.
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В опублікованому на сайті Білого Дому зверненні зазначено, що цитую: "тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином".