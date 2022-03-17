Украинские ПВО за сутки уничтожили свыше 10 вражеских целей [ Редактировать ]
Противовоздушная оборона Украины за сутки 16 марта уничтожила свыше 10 вражеских целей.
Как сообщает Командование Воздушных сил в Тelegram, ликвидированы три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.
Также противовоздушная оборона Сухопутных войск сбила истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет Ка-52. Эти цели были ликвидированы на северном и южном направлениях, соответственно.
"Были приложения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Верьте в Воздушные Силы! Итого - к победе!" - отметили в ВСУ.
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