Противовоздушная оборона Украины за сутки 16 марта уничтожила свыше 10 вражеских целей.

Как сообщает Командование Воздушных сил в Тelegram, ликвидированы три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также противовоздушная оборона Сухопутных войск сбила истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет Ка-52. Эти цели были ликвидированы на северном и южном направлениях, соответственно.

"Были приложения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Верьте в Воздушные Силы! Итого - к победе!" - отметили в ВСУ.