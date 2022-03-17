Утром 17 марта одесситы заметили в море на горизонте группу кораблей Черноморского флота россии.

Корабли выстроились в ордер и просто стоят на рейде, не совершая маневров или каких-либо других действий.

Спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук успокаивает горожан – "сегодня не замечено никакой подготовки оккупантов к попытке высадить морской десант в регионе".

"Это психологическое давление и не более", - заявил Братчук.