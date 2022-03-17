ВСУ уничтожили вражескую колонну под Прилуками [ Редактировать ]
Украинские военные под Прилуками разбили очередную группу захватчиков. Также защитники завладели российским "Ураганом". Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
ВСУ и территориальная оборона продолжают обезвреживать российских захватчиков и их технику.
Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков.
Также украинские защитники пополнили парк техники реактивной системой залпового огня "Ураган". Отмечается, что еще одну - подбили.
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