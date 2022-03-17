На поселок под Харьковом сбросили кассетные бомбы, шесть жертв [ Редактировать ]
Российские войска обстреляли кассетными бомбами поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко на своей странице в Facebook.
Несколько часов назад российская армия обстреляла кассетными бомбами Казачью Лопань. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются.
Под удар попали железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка.
При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали.
Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией 2008 года.
Все это свидетельствует об умышленном циничном провоцировании кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что казачане – умные думающие люди, не поддающиеся враждебной пропаганде. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома "русский мир" – только боль, страдания, ненависть и разруха.
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