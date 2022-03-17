России не удастся избежать ответственности за преступления, которые она совершила против украинского народа. Если россия отказывается от норм международного права, то пусть тогда выходит и из Совбеза ООН. Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Представитель МИД отреагировал на сегодняшнее заявление Кремля о том, что россия не собирается выполнять требования Международного суда Гааги, который обязал Москву немедленно прекратить боевые действия против Украины.

Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой - продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов.

Как подчеркнул спикер МИД, утверждения рф об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его исполнять, являются ничтожными.