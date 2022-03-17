"Россия хочет усидеть на двух стульях": МИД об отказе Кремля от решения суда Гааги [ Редактировать ]
России не удастся избежать ответственности за преступления, которые она совершила против украинского народа. Если россия отказывается от норм международного права, то пусть тогда выходит и из Совбеза ООН. Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Представитель МИД отреагировал на сегодняшнее заявление Кремля о том, что россия не собирается выполнять требования Международного суда Гааги, который обязал Москву немедленно прекратить боевые действия против Украины.
Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой - продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов.
Как подчеркнул спикер МИД, утверждения рф об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его исполнять, являются ничтожными.
Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, россии не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа.
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