Ликвидирован командир российской дивизии - Генштаб [ Редактировать ]
Украинские военные ликвидировали командира российской мотострелковой дивизии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.
Также ВСУ нанесли значительные потери – до 30% - подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущим боевые действия в районах городов Харьков и Изюм, а также подразделениям 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС россии.
Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.
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