Секретарь СНБО Алексей Данилов подвел итоги 17 марта [ Редактировать ]
Алексей Данилов / Фото: Picture Alliance
В четверг, 17 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире UA РАЗОМ подвел итоги дня.
Главное:
- поднял вопрос об изгнании рф из Совета ООН, если она отказывается выполнять решение Международного суда ООН;
- переговорный процесс главы ОПУ Андрея Ермака с представителями рф продолжается и хотя бы вопрос гуманитарных коридоров сдвинулся с мертвой точки. В то же время Данилов не верит в диалог с россией;
- Данилов убежден, что на саммите НАТО, "после того, как они своими глазами все это увидели", решения будут в пользу Украины (какие, не уточнил).
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