Президент Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 18 марта, выступил с обращением к украинскому народу по итогам 22 дня войны в Украине.

Так, глава государства сообщил, что Россия пытается привлечь к войне наемников из других стран, загнать в свои войска как можно больше молодежи, и предупредил, что такое решение Москвы будет худшим в жизни тех, кто выступит против Украины.

При этом украинский лидер отметил, что в плен попали много новых российских срочников, большое количество которых отказываются возвращаться в Россию, а многих там вообще считают мертвыми.

Также Зеленский информировал о своем выступлении перед парламентом Германии и переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, он призвал бизнес, который может сейчас работать, делать это.

Правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Бизнес сможет получить кредит под 0% во время военного положения, а также на месяц после войны. Далее – минимальная ставка 5%. Общий объем кредитов может составлять до 60 млн грн.

Наконец, глава государства заверил, что власти делают все возможное, чтобы облегчить участь городов, которые больше всех страдают от российского вторжения: "Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Как все мы на нашей земле".