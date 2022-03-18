С пятницы, 18 марта, цены на топливо в Украине снизятся на 5-7 гривен за литр. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Благодаря последовательным действиям правительства и Верховной Рады, принявшей правительственный законопроект о снижении налогов на топливо, уже завтра цена на топливо в Украине существенно снизится.

Стоимость дизтоплива упадет почти на 5 гривен - с 44,90 до 39,96 грн/литр, а бензина - более чем на 7 гривен: с 43,52 до 35,76 грн/литр.

По словам Кудина, на полное восстановление Украины после войны понадобится около 565 млрд гривен (включая компенсации воинам, погибшим и потерянные инвестиции) и 2,5 года работы всей страны.