В Украине снижают цены на топливо [ Редактировать ]
С пятницы, 18 марта, цены на топливо в Украине снизятся на 5-7 гривен за литр. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.
Благодаря последовательным действиям правительства и Верховной Рады, принявшей правительственный законопроект о снижении налогов на топливо, уже завтра цена на топливо в Украине существенно снизится.
Стоимость дизтоплива упадет почти на 5 гривен - с 44,90 до 39,96 грн/литр, а бензина - более чем на 7 гривен: с 43,52 до 35,76 грн/литр.
По словам Кудина, на полное восстановление Украины после войны понадобится около 565 млрд гривен (включая компенсации воинам, погибшим и потерянные инвестиции) и 2,5 года работы всей страны.
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