В Генштабе назвали потери оккупантов [ Редактировать ]
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на утро 18 марта Генеральный штаб ВСУ публикует потери агрессора.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:
- личного состава - около14200 человек,
- танков ‒ 450 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
- артиллерийских систем - 205 ед,
- РСЗО - 72 ед,
- средства ПВО - 43 ед,
- самолетов - 93 ед,
- вертолетов - 112 ед,
- автомобильной техники - 879 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12.
- специальная техника - 11.
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