Гуманитарные коридоры: названы маршруты на 18 марта [ Редактировать ]
В пятницу, 18 марта, в Украине откроют маршруты для гуманитарных коридоров.
Донецкая область:
- Мариуполь - Запорожье
- Бердянск - Запорожье
Сумская область:
- Сумы - Полтава
- Лебедин, Тростянец, Конотоп, Краснополье, Большая Писаревка - Полтава
Харьковская область:
- Планируется доставка гумпомощи в Балаклею и Изюм
Уточнить информацию по гумкоридорам или о людях, которые оказались в зоне бедствия без связи можно по номерам Национального информбюро, которое заработало ранее:
- 16-48;
- 044-287-81-65.
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