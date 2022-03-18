По Краматорску нанесен авиаудар (видео) [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В пятницу, 18 марта, по городу Краматорск был нанесен авиаудар. Об этом заявил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.
Ракеты попали в жилой дом и административное здание.
В результате обстрела как минимум два человека погибли, шестеро - ранены.
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