Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает разочарования президента Владимира Зеленского и украинского народа, но заявил, что для Альянса важно избежать эскалации. Об этом он сказал в эфире ARD, сообщает немецкое издание Tagesschau.

Столтенберг заверил Украину в поддержке альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.

Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку – Германия играет ключевую роль в этих усилиях.

Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.

Генсек НАТО напомнил, что союзники по альянсу тренируют украинские войска с момента аннексии Крыма в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".

Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина.

В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.