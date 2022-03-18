Украинские военные сбили около 100 вражеских самолетов с начала войны. В результате этого россия вынуждена изменить тактику из-за колоссальных потерь.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация уничтожила почти четвертую часть всех самолетов и половину вертолетов, которые рф смогла собрать до вторжения в Украину.

"Тактику они изменили, потому что терпят колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то скоро будем иметь "юбилей" — 100 сбитых самолетов (всего к началу войны они собрали 450), а по вертолетам уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено около полусотни единиц, несколько удается захватить", — рассказал Юрий Игнат.