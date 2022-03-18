Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получает обещанного вооружения от некоторых стран. Он призвал западных лидеров не поддерживать россию.

"Мы не имеем адекватного противоракетного оружия, недостаточно боевой авиации, но наша цель чистая и справедливая - защитить наших людей, нашу страну. Будем в дальнейшем делать все, что мы можем. Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое спасет жизни тысяч наших людей. российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки", - заявил Зеленский в видеообращении.