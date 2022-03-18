Активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели – Арестович [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели. Об этом Арестович написал в своем Telegram.
"Активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Даже если они где-нибудь наскребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще выделится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проигрывают и оперативно. Я думаю, что середина апреля, конец апреля – выехавшие киевляне смогут возвращаться домой", – отметил Арестович.
по теме
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможные уступки Украины в вопросах Крыма и ОРДЛО
Как зафиксировать потери при потере имущества, чтобы после победы Украины иметь возможность получить компенсацию
За минувшие сутки из Украины выехали почти 55 тысяч человек
В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек
Персонал Запорожской АЭС продолжает свою работу, несмотря на то, что объект находится под контролем российских военных