Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели. Об этом Арестович написал в своем Telegram.

"Активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Даже если они где-нибудь наскребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще выделится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проигрывают и оперативно. Я думаю, что середина апреля, конец апреля – выехавшие киевляне смогут возвращаться домой", – отметил Арестович.