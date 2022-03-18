На Правом берегу Киева врага откинули почти на 70 километров - ВСУ [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева. Об этом заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге в Медиа Центре.
Киев - главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны.
На сегодняшний день по Правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По Левому берегу его остановили.
По словам Грузевича, этим для неприятеля перекрываются главные пути наступления, каждый город-спутник украинской столицы готовится как оборонительный форт.
Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны.
По словам Грузевича, вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, сбитые ракеты падают на город и наносят ущерб инфраструктуре. Два сложных направления, по которым противник наносит ракетные удары - с Черного моря и со стороны Беларуси.
Также по словам Грузевича, в Киеве создана эффективная противодиверсионная система,. За последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. А всего за весь период в столице уничтожили более 35 диверсионно-разведывательных групп.
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