Жена секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева заявила, что российские оккупанты уже больше двух дней незаконно удерживают и пытают его мужа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Секретарь Совета Новокаховской объединённой территориальной громады - Васильев Дмитрий Вячеславович, уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале (ИВС) здания полиции г. Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой "комендатуры". Голова Херсонской ОДА Лагута в курсе. Мер Новой Каховки - в курсе. Требования россиян к Васильеву - изменить его остро негативную позицию к России на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток", - написала Людмила Васильева.