Оккупанты уже два дня пытают секретаря горсовета Новой Каховки [ Редактировать ]
Жена секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева заявила, что российские оккупанты уже больше двух дней незаконно удерживают и пытают его мужа.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Секретарь Совета Новокаховской объединённой территориальной громады - Васильев Дмитрий Вячеславович, уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале (ИВС) здания полиции г. Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой "комендатуры". Голова Херсонской ОДА Лагута в курсе. Мер Новой Каховки - в курсе. Требования россиян к Васильеву - изменить его остро негативную позицию к России на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток", - написала Людмила Васильева.
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