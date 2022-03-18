Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по Украине в формате видеозвонка. Переговоры длились почти два часа.

Белый дом заявил, что переговоры будут сосредоточены на вопросе российского вторжения в Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Байден во время этого разговора "ясно даст понять, что Китай понесет ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии".

Во время разговора Си Цзиньпин заявил Байдену, что США и Китай должны прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия. Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина:

Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку. Мир и безопасность - самое ценное достояние международного сообщества... Кризис в Украине - это не то, что мы хотели бы видеть.

По словам Си Цзиньпина, межгосударственные отношения "не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие". И заявил, что США и Китай должны вместе нести ответственность за поддержание мира и стабильности,.

Китай и США - постоянные члены Совета Безопасности ООН, две ведущие экономики мира... Нам нужно неукоснительно нести свою международную ответственность, прилагать усилия для обеспечения мира и спокойствия на всей планете.

США обеспокоены тем, что Китай может оказать помощь России на фоне вторжения в Украину. Любая помощь китайских властей в этой ситуации будет иметь последствия, заявила официальный представитель Белого дома США Джен Псаки.