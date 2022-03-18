"Следующие 10 дней станут решающими": экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес (видео) [ Редактировать ]
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес провел анализ войны в Украине и дал прогноз на ближайшее время.
Следующие 10 дней, на моя взгляд, являются решающими. Особенно, если мы ускоримся и расширим помощь Украине. Думаю, россияне близки к точке, когда они больше не смогут атаковать. Но только при условии, что мфі следующие 10 дней будем оказівать на них давление.
По мнению американского военачальника, россияне не смогут окружить Киев, а тем более захватить его.
Смотрите, они уже 19 дней пытаются захватить Мариуполь. Для россиян это должен был стать самое простой город для захвата, учитывая близость их военного флота, сил в Крыму и на Донбассе... Я не верю, что у них есть возможность фактически окружить Киев.
Генерал считает, что оккупанты продолжать наносить ракетные и артиллерийские удары про украинской столице. Поэтому очень важно, чтобы украинская армия получила системы ПВО.
Именно поэтому я считаю, что это будет решающая неделя.
Если Украина и Киев устоят 10 дней, переговорная позиция Украины значительно усилится. У официального Киева появятся веские доводы, чтобы требовать возвращения Крыма и Донбасса.
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