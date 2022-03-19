Российские оккупанты насилуют украинок - Офис омбудсмена [ Редактировать ]
С начала вторжения россии в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными. Об этом сообщает глава Офиса омбудсмена Людмила Денисова.
"С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного поступает информация о совершении военнослужащими Российской Федерации насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в дальнейшем передают эту информацию правоохранителям.
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