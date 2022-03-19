Кто из мужчин имеет право выехать из Украины во время войны (инструкция) [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины опубликовала инструкцию о том, кто из мужчин призывного возраста (18-60 лет) имеет право выезжать за пределы страны в период военного положения.
Законно убежать от войны могут 10 категорий мужчин.
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