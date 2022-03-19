Украинские сети АЗС снизили цены на топливо [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" по результатам оперативного мониторинга.
В частности, на автозаправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л соответственно, дизельное топливо - на 7,85 грн./л - до 37,05 грн/л.
Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – в целом 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.
В таких сетях, как AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG и других, топливо подешевело на 2-11 грн/л.
В результате средняя цена А-92 по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).
по теме
С пятницы, 18 марта, цены на топливо в Украине снизятся
Уряд пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%
Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров похвастался полученной "наградой" от страны-агрессора
Украинская прокуратура объявила командующему 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота рф о подозрении в ведении агрессивной войны
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о невозможности участии НАТО в войне россии против Украины и создания бесполетной зоны