В Украине розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" по результатам оперативного мониторинга.

В частности, на автозаправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л соответственно, дизельное топливо - на 7,85 грн./л - до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – в целом 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях, как AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG и других, топливо подешевело на 2-11 грн/л.

В результате средняя цена А-92 по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).