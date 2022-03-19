Украинские военные сбили российский вертолет из "Стингера" [ Редактировать ]
В небе над Киевской области украинские военные сбили еще один российский вертолет. Удалось сбить Ка-52 - так называемый "Аллигатор".
Об этом сообщает в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
"Сегодня в Бучанском районе, подразделениями ПВО Украины сбит вражеский боевой вертолет Ка-52. Минус еще один вражеский "Аллигатор", - отметил он.
Он также уточнил, что вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".
Павлюк говорит, что оккупанты не отказываются от замысла наступать на Киев - они продолжают обстреливать населенные пункты, активно окапываются и работают над логистическими маршрутами.
"Мы наносим удары, уничтожаем колонны, штабы, базы, склады. Сейчас идет активная фаза", - сказал Павлюк
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