Россияне выбрали самый нелепый способ действий - они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек, заявил советник президента Алексей Арестович.

"Россияне выбрали самый нелепый способ действий – они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек. Они согласятся на переговоры после еще одной попытки что-нибудь захватить. Зачем это делать - вопросы российского народа к своему руководству. Наши условия, выдвигаемые на переговорах, содержат много сюрпризов для украинского общества. Мы не дадим путину реализовывать свои хотелки через кровь, пролитую в Украине", - сказал чиновник.