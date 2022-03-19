Россияне выбрали самый нелепый способ действий - Арестович [ Редактировать ]
Россияне выбрали самый нелепый способ действий - они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек, заявил советник президента Алексей Арестович.
"Россияне выбрали самый нелепый способ действий – они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек. Они согласятся на переговоры после еще одной попытки что-нибудь захватить. Зачем это делать - вопросы российского народа к своему руководству. Наши условия, выдвигаемые на переговорах, содержат много сюрпризов для украинского общества. Мы не дадим путину реализовывать свои хотелки через кровь, пролитую в Украине", - сказал чиновник.
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