В Украине из "горячих точек" вывезли еще 6,6 тысячи человек [ Редактировать ]
За день 19 марта по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 6623 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Из десяти гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь. В общей сложности эвакуировано 6623 человек.
В частности, из Мариуполя в Запорожье вывезли 4128 человек, из которых 1172 ребенка. Также из города Мангуш в Бердянск перевезли около 500 мариупольцев, которые утром выедут в Запорожье.
Отмечается, что в воскресенье в 9:00 перед спорткомплексом Бердянска будут расположены автобусы для эвакуации, которые выедут в Запорожье в 11:00. Также идет работа над вывозом мариупольцев из Мелекиного и Никольского.
В то же время в Киевской области из села Бервица в Бровары вывезено 500 человек, из Бучи в Белогородку - 320, а из Богдановки в Бровары - тысячу человек. Верещук информировла, что из Бородянки в Белую Церковь эвакуация не произошла из-за обстрела, в воскресенье будет попытка снова организовать коридор с самого утра.
Что касается Луганской области, то из Лисичанска в Бахмут эвакуировали 160 человек, из Северодонецка в Бахмут - 160 человек, из Рубежного в Бахмут - 45 человек, из Попасной в Бахмут - 310 человек.
Министр сообщила, что в Херсонской области на полпути остаются грузовики с гуманитарной помощью, их остановили и не пускают дальше оккупанты.
Завтра мы планируем эвакуационные маршруты для Киевской области, продление эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковскую область.
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