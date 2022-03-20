Оккупанты убили 115 детей в Украине с начала войны [ Редактировать ]
Фото: Минобороны
С начала полномасштабной войны оккупанты убили 115 детей в Украине.
Более 140 ранены. Больше всего пострадавших в областях:
- Киевской – 58,
- Харьковской – 36,
- Донецкой –29,
- Черниговской – 30,
- Николаевской – 22,
- Житомирской – 15,
- Сумской – 14,
- Херсонской – 14.
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