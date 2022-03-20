Украинские военные совершили контрнаступление в Мариуполе и на запорожском направлении. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, таким образом ВСУ нанесли потери войскам российских оккупантов.

Хотелось бы отметить работу полка "Азов" и вообще всех защитников города Мариуполь. Полк "Азов" сделал сегодня в Мариуполе контрвылазку, были уничтожены до 50 российских солдат, уничтожены несколько единиц российской военной техники... Отдельно стоит сказать, что на запорожском направлении наши также прибегли к контратаке: уничтожено до 60 россиян, несколько единиц техники.

Также он отметил Белорусское направление. Там "белорусские традиционные партизаны" вывели из строя железную дорогу сообщением на территорию Украины.

Таким образом, теперь невозможно добраться в Украину железнодорожным транспортом, поэтому логистика для России будет усложнена.