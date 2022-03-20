В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 24 дома, есть три жертвы [ Редактировать ]
В Рубежном и Северодонецке Луганской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов разрушены 24 жилых дома. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
Погибли три человека, из них двое детей.
Из-за ударов российских оккупантов 19 марта повреждены и разрушены около 30 объектов, среди которых - 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры
Сейчас в Луганской области 23 населенных пункта остаются полностью без газоснабжения, 7 - частично, всего около 35 тысяч абонентов. Без света - 26 населенных пунктов полностью, 12 частично, всего 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций.
Губернатор отметил, что работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан.
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