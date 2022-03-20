В ближайшие дни Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России - Генштаб [ Редактировать ]
В воскресенье, 20 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.
Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая.
В Генштабе также отметили, что силы обороны Украины готовы к отпору.
По данным разведки, в течении ближайших 1-2 дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.
По данным источников среди военных и силовиков, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято руководством страны.
Источник – представитель силового блока отметил, что беларусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин для войны с Украиной. Он считает, что "беларусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".
Беллорусский солдат, это не твоя война! Не иди на верную смерть! Не поднимай оружие против украинского народа!
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