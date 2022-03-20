ВСУ уничтожили колонну вражеской техники (видео) [ Редактировать ]
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские силы обороны уничтожили колонну тяжелой техники врага. Локация не указана, но масштабы работы ВСУ впечатляют. В сети появилось видео.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- три БМД-3,
- четыре БТРа,
- четыре МТ-ЛБ,
- командно-штабной БТР,
- две БМП-2,
- две БМД-8,
- один танк,
- другую тяжелую технику рф.
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