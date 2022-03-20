Маріуполь обстріляли кораблі військово-морського флоту росії [ Редактировать ]
В неділю, 20 березня, місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії.
Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.
Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів.
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