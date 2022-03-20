Российские оккупационные войска в упор расстреляли из танка дом для пожилых людей в Кременной Луганской области. В результате атаки погибли 56 человек.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять", - отметил Гайдай.

В результате действий оккупантов погибли 56 пациентов пансионата. Еще 15 выживших оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

Сейчас военные и спасатели не могут добраться до дома престарелых.