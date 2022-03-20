российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы. Их направляют для очередной попытки ликвидации высшего руководства страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одной из немногих доверенных лиц, все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов.

"Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", - информируют в ГУР.

Отмечено, что российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины.

"Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", - заявили в разведке.