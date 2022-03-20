россия перебрасывает террористов для попытки убийства руководства Украины - разведка [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы. Их направляют для очередной попытки ликвидации высшего руководства страны.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.
По данным разведки, Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одной из немногих доверенных лиц, все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов.
"Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", - информируют в ГУР.
Отмечено, что российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины.
"Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", - заявили в разведке.
по теме
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получает обещанного вооружения от некоторых стран
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины Денис Шмыгаля
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что вторжение России может стать началом третьей мировой войны
Президент звернувся сьогодні до законодавців з обох палат.