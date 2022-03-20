Зеленский резко высказался о переговорах с путиным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести прямые переговоры с главой рф владимиром путиным. Он добавил, что, если беседа сложится неудачно, это может стать началом третьей мировой войны.
Об этом сказал Зеленский в изданию CNN.
Зеленский уверен, что только переговоры могут положить конец войне в Украине. Он заявил, что готов лично сесть за стол переговор с путиным.
"Я готов к переговорам. Я был готов последние два года. И без переговоров мы не можем закончить эту войну", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что переговоры между Украиной и россией будут продолжаться, поскольку это шанс остановить гибель мирного населения.
"Все люди, которые думают, что этот диалог поверхностный, и что он ничего не решит, просто не понимают, что это очень ценно... Я не могу рассказать вам о результатах этих переговоров, но мы ежедневно теряем людей, невинных людей. русские силы пришли, чтобы истребить нас, убить нас. И мы продемонстрировали достоинство нашего народа, и нашей армии, мы умеем нанести мощный удар, умеем нанести ответный удар", - ответил Зеленский.
Однако он подчеркнул, что Украина должна использовать все шансы для завершения войны, иначе это может перерасти в более масштабный конфликт.
"Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это третья мировая война", - акцентировал президент.
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