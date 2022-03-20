Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Израиля и правительству страны:

"Мы в разных государствах и в совершенно разных условиях. Но угроза у нас одна - тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени. Я хочу, чтобы вы задумались о 24 февраля, начале вторжения России в Украину. Этот день вошел в историю дважды, и оба раза как трагедия для украинцев и для евреев.

24 февраля 1920 года была основана НСДАП, партия, унесшая миллионы жизней, уничтожившая целые страны.

Через 102 года, так же 24 февраля, был отдан приказ о вторжении России на территорию Украины, вторжение, унесшее тысячи жизней, что сделало миллионы людей беженцами. Наши люди сейчас разбросаны по миру, ищут безопасность, как когда-то искали и вы.

Послушайте, что говорит Кремль - там звучат термины, звучавшие в нацистской Германии. Во время Второй мировой войны это называлось "окончательным решением еврейского вопроса». А сейчас в Кремле это называется "окончательное решение украинского вопроса".

Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру, где похоронено более 100 тысяч жертв Холокоста. В первый же день русские снаряды ударили по городу Умань, посещающим десятки тысяч евреев ежегодно.

Уверен, что каждое слово моего обращения в ваших сердцах отзывается болью, но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру за помощью, даже к вам обращаемся за визой? Равнодушие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, а не между добром и злом.

Каждый знает, что ваша противоракетная оборона мощная, ваше оружие сильно, вы можете отстаивать интересы своего народа и вы можете защитить сегодня жизнь украинцев, украинских евреев.

Можно ли долго спрашивать, почему вы до сих пор не дали оружие или почему не ввели санкции против России? Но это будет ваш выбор. Теперь у вас есть выбор".