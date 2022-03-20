В Киеве после обстрела горит ТРЦ (видео) [ Редактировать ]
В Киеве после обстрела оккупантами загорелся ТРЦ на правом берегу. По предварительным данным, жилые дома не пострадали, но в некоторых окнах рядом с местом взрыва вылетели стекла.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов было в Подольском районе столицы.
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