Против россии скоро введут новые санкции, которые нужны Украине - Кулеба [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что против россии будут введены новые санкции. Ограничения должны включить в себя те вещи, которые важны украинской стороне.
"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что вчера разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.
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