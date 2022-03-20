Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что против россии будут введены новые санкции. Ограничения должны включить в себя те вещи, которые важны украинской стороне.

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что вчера разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.