Иерусалим мог бы стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе своего видеообращения.

Глава государства подчеркнул, что Иерусалим - правильное место для переговоров Украины с россией.

"Премьер-министр Израиля господин Беннет (Нафтали Беннет - ред.) намерен найти переговорный путь с россией. И мы за это благодарны - за каждое усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с россией. Возможно в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно", - отметил Зеленский.