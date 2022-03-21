Прямые переговоры с рф могут состояться в Иерусалиме - Зеленский [ Редактировать ]
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Иерусалим мог бы стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе своего видеообращения.
Глава государства подчеркнул, что Иерусалим - правильное место для переговоров Украины с россией.
"Премьер-министр Израиля господин Беннет (Нафтали Беннет - ред.) намерен найти переговорный путь с россией. И мы за это благодарны - за каждое усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с россией. Возможно в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно", - отметил Зеленский.
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