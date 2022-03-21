По полигону в Ривненской области ударили две ракеты [ Редактировать ]
В понедельник, 21 марта, российские захватчики атаковали полигон в Ривненской области. По нему были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.
Ночью в области три раза звучали сирены воздушной тревоги.
По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели.
Детали обещают сообщить позже.
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