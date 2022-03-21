Утечка аммиака в Сумах: спасатели рассказали о последствиях [ Редактировать ]
После обстрела территории ПАО "Сумыхимпром" наблюдалась незначительная утечка аммиака, угрозы населению города Сумы нет. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Отмечается, что 21 марта в 03:55 в городе Сумы произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате чего был поврежден один резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн.
По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.
В 7:15 утечку локализовали.
Угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Сейчас подразделения ГСЧС проводят работы по осаждению аммиачного облака.
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