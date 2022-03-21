В Китае разбился пассажирский самолет: на борту было 133 человека (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 21 марта, на юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737. Об этом сообщило национальное телевидение КНР, передает Tengrinews.kz.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
Информации о погибших и раненых не поступало.
Место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, ведутся поисково-спасательные работы.
Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.
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