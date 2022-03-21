Потери оккупантов: в Генштабе опубликовали последние данные [ Редактировать ]
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на утро, 21 марта, были опубликованы свежие данные по потерям российских оккупационных войск в Украине.
Красивая цифра - 15 000.
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