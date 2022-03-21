Руководство Верховной Рады, руководство депутатских фракций и групп обратились к президенту Еврокомиссии и главк Европарламента с просьбой ускорить процедуру получения Украиной членства в Евросоюзе.

Членство в ЕС – это идея, объединяющая украинский народ и поддерживаемая всеми без исключения регионами страны. Более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС.

В Раде напомнили, что украинский народ уже восемь лет борется за право жить в независимом суверенном государстве, в обществе, где основными ценностями являются уважение к человеческому достоинству, свобода, демократия, равенство и верховенство права.

Все эти годы Украина была идейным пропагандистом европейских ценностей, страной, сдерживавшей наступление путинской автократии на демократическую Европу. Мы убеждены, что скорейшее предоставление Украине статуса кандидата, поддержанного большинством граждан Европейского Союза, станет знаком подтверждения готовности ЕС продолжать решительную борьбу за ценности, на которых основывается ЕС, и защищающие право европейских народов выбирать собственный путь.

Также депутаты приветствуют призыв Европарламента к институциям ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС, а также решение Евросовета поддержать европейский выбор украинского народа и европейский курс Украины.

Убедительно просим вас содействовать быстрому получению положительного заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата как первоначального шага к ускоренному прохождению процедуры получения полноправного членства в Европейском Союзе, которое будет прокладывать путь для решения Совета Европы начать предварительные переговоры с Украиной.