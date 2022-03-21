Яхту Абрамовича в Турции заблокировали дети из Одессы (фото) [ Редактировать ]
Яхтсмены из Одесской области пытались помешать яхте Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме. Отмечается, что его планам помешали украинские дети, которые сейчас тренируются в Турции.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, препятствовала пришвартованию яхты российского олигарха "Парусная команда Украины".
Отмечается, что "Парусная команда Украины" – это дети из Затоки, Сергеевки и других мест одесского региона, которые сейчас проходят тренировки в Турции. По информации, инцидент окончился прибытием полиции.
"К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочу поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал", – говорится в сообщении.
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