Опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова [ Редактировать ]
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова по состоянию на 21-е марта.
Мариуполь и Чернигов
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