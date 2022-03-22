ВСУ выбили оккупантов из села Мощун и Макаров под Киевом [ Редактировать ]
ВСУ выбили россиян из села Мощун в Киевской области, где ранее побывали кадыровцы и российские десантники.
В ночной сводке Генштаб сообщил, что освобожден Макаров в Киевской области. Макаров - ПГГ на Житомирском направлении.
по теме
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.
На территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района Киевской области идут бои. Жителей призывают быть осторожными и избегать зоны боевых действий
По состоянию на утро 11марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене, Макарове и Бородянке. Идут постоянные артиллерийские обстрелы, ведется огнь по жилым домам и мирным жителям. Опасно и на восток от столицы - в Броварском райне
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бой под Броварами Киевской области завершился полным разгромом врагов
Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник Захаров
По состоянию на утро 10 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене, Макарове и Бородянке. Идут постоянные артиллерийские обстрелы, ведется огнь по жилым домам и мирным жителям. Об этом сообщает Киевская ОГА.